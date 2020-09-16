"Настоящее чудо": мужчина выжил после обрушения траншеи в Новосибирске

Фото и видео МАСС Новосибирск

В Новосибирске на улице Станционной произошло серьезное ЧП; рабочего засыпало глиной и кирпичами во время строительных работ.

Накануне, 18 сентября, строителя завалило глиной в траншее на улице Станционная в Новосибирске. Об этом сообщила муниципально-аварийная служба города.

“Уже через 6 минут [после сообщения] спасатели прибыли на место и провели разведку происшествия. Выяснилось, что мужчина 1966 г.р. находился внизу траншеи глубиной 3,5 метра. В какой-то момент произошло обрушение глины. На месте находились ещё трое рабочих. На помощь экипажу спасателей (2 человека) прибыли пожарные СПЧ-15, ещё 3 человека. В траншею обрушилась и упала кирпичная кладка от клумбы, что затрудняло работу спасателей”, — говорится в сообщении МАСС.

Через 1,5 часа работы спасатели и пожарные нашли рабочего, который оказался жив.

В грунте образовалось несколько воздушных карманов. Благодаря им строитель не задохнулся, хотя находился без сознания. Когда мужчину обнаружили спасатели, он пришёл в себя.

У сотрудников МАСС ушло 2,5 часа, чтобы откопать туловище мужчины. Также спасателям пришлось ставить щиты и распорки, чтобы не допустить дальнейшее осыпание грунта.

После того, как строителя достали, ему наложили жгуты на обе ноги и передали врачам скорой помощи. По предварительной информации, у мужчины выявили общее переохлаждение и ушиб грудной клетки.

Напомним, 18 сентября в Новосибирске обрушилась котельная.