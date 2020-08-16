Назван самый массовый продукт, приводящий к гипертонии

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Гипертония – довольно серьёзное и опасное заболевание, которое может вызвать инфаркт или инсульт; сдержать высокое давление можно правильным питанием.

Причин повышенного давления много, но, как выяснили медики, его может вызвать обыкновенная соль, являющаяся едва ли не самым распространённым продуктом, пишет Express.

Рекомендуемая дневная норма соли – не больше чайной ложки. Стоит обратить внимание, что соль находится в составе многих продуктов и это потребление тоже стоит учитывать, для чего не вредно читать состав на этикетках. В целом, гораздо лучше перейти на бессолевую диету, считают медики. Стоит включить в рацион продукты с большим содержанием кальция.

С высоким давлением лучше не шутить: оно может привести к инфаркту, инсульту и даже смертельному исходу.

Напомним, 16 августа стало известно, что зелёный чай защищает мозг.