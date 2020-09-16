Неизвестные под Красноярском напали на палаточный лагерь туристов-либертарианцев

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Под Красноярском совершено нападение на туристический лагерь; приехавшие на место полицейские нашли там разбросанные вещи, но людей в лагере не было.

В полиции зарегистрировали три заявления о нападении на палаточный лагерь под Красноярском. В дежурную часть Емельяновского района поступило сообщение, что неизвестные напали на лагерь недалеко от поселка Боровое, напали на туристов, похитили принадлежащие им средства связи и скрылись

Сотрудники полиции зарегистрировали три заявления от граждан, сообщивших о нападении на палаточный лагерь под Красноярском. По этим заявлениям проводится проверка, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

"Сотрудники полиции проводят проверку по факту сообщения о конфликте, произошедшем ночью в палаточном лагере в Емельяновском районе. Зарегистрировано три заявления от граждан. Полицейские производят осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства и участники событий", — сообщает пресс-служба.

В дежурную часть МВД района поступило сообщение, что в палаточном лагере, расположенном недалеко от поселка Боровое, произошел конфликт. Звонивший мужчина заявил, что в лагерь пришли неизвестные, которые напали на туристов, похитили принадлежащие им средства связи и скрылись. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

Как ранее сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону, сотрудники полиции, приехавшие на место, нашли там разбросанные вещи, но людей в лагере не было. Впоследствии было установлено, что все туристы вернулись в свои дома и им ничто не угрожает.

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