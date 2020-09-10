Новосибирская полиция разыскивает грабителя цветочного павильона

Фото pixabay.com, пресс-службы ГУ МВД по НСО

Накануне неизвестный напал на сотрудницу цветочного павильона в Калининском районе Новосибирска; мужчина угрожал женщине ножом.

Полиция объявила в розыск мужчину, который 18 сентября напал с ножом на флориста в цветочном павильоне в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

“18 сентября в 22.05 в цветочном павильоне, расположенном на улице Б. Хмельницкого в Калининском районе, неизвестный мужчина в маске, угрожая продавцу ножом, похитил из кассы 5 тыс. 500 рублей, после чего скрылся. Женщина вызвала полицию. В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли запись с камеры видеонаблюдения, которая зафиксировала подозреваемого в совершении данного преступления”, — говорится в сообщении.

Приметы подозреваемого: на вид 35-40 лет, рост 185-190 см, спортивного телосложения, кожа смуглая, глаза карие.

Был одет: спортивная куртка чёрного цвета с капюшоном, серые спортивные брюки, чёрные кроссовки с белыми вставками.

Всех, кому что-либо известно о подозреваемом, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8913-475-29-33,232-02-02, 232-19-61. Конфиденциальность гарантируется.

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