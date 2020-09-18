Новосибирский певец Митя Фомин восхитил поклонников игрой на пианино
Фото и видео instagram.com/mf_agent
Митя Фомин прекрасно играет на пианино; музыкант делится импровизациями с подписчиками.
Певец Митя Фомин опубликовал ролик, в котором он играет на пианино. Видео опубликовано на странице артиста в Instagram.
Под аккомпанемент музыкального инструмента Фомин спел песню о пятнице и своих планах на конец рабочей недели.
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Пятница вечер постепенно, но неизменно окутывает планету Земля 🌎 Сегодня предлагаю окунуться в это настроение в уже привычном для вас формате пижамного пиано)) 🎹 Полную версию фортепианной акустики смотрите в IGTV💃🏻🕺🏻 Традиционно делюсь своими планами на этот вечер, а именно съемки и выступление на одной красиво-спортивном мероприятии! И с любопытством спрашиваю о планах вас: у кого диван / у кого туса / или свои другие варианты?🔥
“Настроение #ПятницаВечер & #ПижамаПати. Пятница вечер постепенно, но неизменно окутывает планету Земля. Сегодня предлагаю окунуться в это настроение в уже привычном для вас формате пижамного пиано))”, — написал Фомин.
Напомним, новосибирский певец Митя Фомин ищет название для нового альбома.
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