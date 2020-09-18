Новосибирский певец Митя Фомин восхитил поклонников игрой на пианино

Фото и видео instagram.com/mf_agent

Митя Фомин прекрасно играет на пианино; музыкант делится импровизациями с подписчиками.

Певец Митя Фомин опубликовал ролик, в котором он играет на пианино. Видео опубликовано на странице артиста в Instagram.

Под аккомпанемент музыкального инструмента Фомин спел песню о пятнице и своих планах на конец рабочей недели.

“Настроение #ПятницаВечер & #ПижамаПати. Пятница вечер постепенно, но неизменно окутывает планету Земля. Сегодня предлагаю окунуться в это настроение в уже привычном для вас формате пижамного пиано))”, — написал Фомин.

Напомним, новосибирский певец Митя Фомин ищет название для нового альбома.