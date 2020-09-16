Новосибирский театр оперы и балета открыл сезон оперой Чайковского "Иоланта": фото долгожданной премьеры

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский театр оперы и балета открыл сезон оперой Чайковского "Иоланта"; на долгожданном представлении побывал фотокорреспондент Сиб.фм.

В Новосибирском оперном театре 19 сентября открылся новый сезон после нескольких месяцев коронавирусных ограничений. Первая постановка — «Иоланта» Петра Чайковского — почти собрала аншлаг.

Фотокорреспондент Сиб.фм Густаво Зырянов запечатлел первую в сезоне оперу в НОВАТе.

Сюжет произведения посвящен французской принцессе Иоланте, которая слепа от рождения. Отец девушки — король — пытается скрыть от нее ее недуг.

Все окружающие годами оберегают девушку от любой информации о самом факте существования пятого из человеческих чувств, даже в разговорах избегая упоминания слов, связанных с функцией зрения.

В финале оперы Иоланта узнает о своей слепоте, а планы ее отца рушатся, однако несмотря на все испытания героиня прозревает и находит свою любовь.

Режиссером спектакля выступил заслуженный деятель искусств России Иркин Габитов, долгое время ставивший основной оперный репертуар Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Он рассказал журналистам, что подготовка к спектаклю началась как раз перед введением карантина, премьера оперы должна была состояться в мае, однако ее перенесли на сентябрь. По словам Габитова, он стремился поставить "Иоланту" как можно ближе к оригинальному произведению Чайковского.