Паркуемся по-королевски: в Тюмени два автомобиля заняли 4 места для инвалидов на парковке ТЦ

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Тяга некоторых граждан к игнорированию правил и процедур неистребима; самоутверждение часто касается парковочных мест для инвалидов.

У тюменского торгового центра «Сити Молл» вечером 18 сентября замечены две машины, вольготно расположившиеся сразу на четырёх парковочных местах для инвалидов. Об этом сообщает «Наш город».

При этом на парковке хватало свободных мест. В первой декаде сентября сотрудниками ГИБДД в центре Тюмени был эвакуирован транспорт, занимавший парковочные места, отведённые инвалидам. Вывезли несколько машин на штрафстоянку.

Тюменские СМИ отмечают сокращение парковок, где не нужно оплачивать стоянку, зато наличие платных снижает время, необходимое для поиска места для стоянки. Оплата часа парковки – порядка сорока рублей. В выходные – бесплатно.

Напомним, 7 июля в Новосибирске началась продажа абонементов на платные парковки.