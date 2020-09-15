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Почти 20 миллионов человек: число бедных в России критически возросло

сегодня 04:01

Фотографии с сайта pixabay.com

Опубликованы последние подсчёты Росстата; Путин сдвинул сроки снижения уровня бедности в стране новым указом.

Численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале текущего года увеличилась на 1,3 миллиона человек по сравнению с тем же периодом 2019 года. Она составила 19,9 миллиона человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на статистику Росстата.

По подсчётам ведомства, уровень бедности в стране во II квартале 2020 года вырос до 13,5 % против 12,7 % во II квартале прошлого года и 12,6 % в I квартале текущего.

Специалисты отмечают, что показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер – максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года), поэтому корректно сравнивать квартал с аналогичным кварталом прошлого года, а не с предыдущим кварталом.

Стоит отметить, что Владимир Путин в майском указе 2018 года поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году. Если взять за базу 2017 год (12,9 % по уточнённым данным Росстата), то это означает снижение как минимум до 6,5 %, которые пока явно не намечаются.

Однако в июле этого года президент выпустил новый указ о национальных целях до 2030 года, согласно которому уровень бедности в России нужно сократить вдвое по сравнению с 2017 годом уже не к 2024, а к 2030 году.

Напомним, 15 сентября стало известно, что безработица в Новосибирске выросла в 9 раз.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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