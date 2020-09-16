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Подавляющее большинство россиян резко отрицательно относится к «серым» зарплатам

сегодня 00:55

Фото pixabay.com

Российские сотрудники хотят получать белую зарплату; выплаты в конверте неприемлемы для двух третей работающих.

Подавляющее большинство граждан (67%) отрицательно воспринимает практику выплаты «серой» зарплаты, говорят данные фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Не испытывают никаких эмоций по поводу «конвертной» зарплаты 5% россиян и приветствуют подобную практику 18%.

Отрицательное отношение «конверты» вызывают по совершенно прагматичным причинам: нет пенсионных отчислений, невозможно получить кредит в банке, уход от налогов и воровство.

Стоит отметить, что такое отношение свойственно людям в возрасте 45+, молодёжь ориентирована на получение вознаграждения здесь и сейчас и не думает о пенсии, поэтому в этой возрастной группе чаще встречаются позитивные отзывы о «серой» зарплате.

ФОМ установил, что официальную зарплату получает меньше половины работающих – 46%, смешанный режим у 4% и 5% находятся полностью в неофициальной зоне выплат.

Напомним, 18 сентября стало известно, что объём «серой» зарплаты в России к концу года вырастет на треть.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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