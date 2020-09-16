Полицейский под Новосибирском "содрал" взятку в 30 000 рублей с участницы ДТП и отправился под суд
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Полицейский взял взятку в 30 000 рублей с участницы ДТП; инспектор посулил женщине не привлекать её к уголовной ответственности за совершённую аварию.
Железнодорожным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области продолжается расследование уголовного дела в отношении следователя следственного отдела Отдела МВД России по Мошковскому району. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).
По версии следствия, 4 сентября 2020 года на трассе «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» произошло ДТП. Следователь полиции, в производстве которого находился материал проверки по факту данного происшествия, решил незаконно обогатиться, позвонил одной из участниц ДТП и назначил ей встречу в одном из салонов красоты в центре Новосибирска.
"Встретившись с женщиной, подозреваемый, в ходе разговора потребовал передать ему 30 тысяч рублей за не привлечение последней к уголовной ответственности по факту ДТП с ее участием" — сообщается на сайте управления СК по региону.
Женщина обратилась к сотрудникам собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области. Спустя некоторое время при встрече, под контролем оперативников, подозреваемым была получена взятка, после чего последний был задержан.
В настоящее время по ходатайству следствия фигуранту дела избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы.
Напомним, уволенного на днях министра лесного хозяйства Красноярского края задержали за взятку.
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