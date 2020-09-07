Постковидный аншлаг: в Новосибирске стартовал театральный сезон

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

Новый театральный сезон в Новосибирске начался с премьеры оперы «Иоланта»; постановка по произведению Чайковского почти собрала аншлаг.

В Новосибирском оперном театре стартовал новый сезон. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба НОВАТа. Сегодня в театре поставили «Иоланту» Петра Чайковского под руководством Иркина Габитова.

Как передаёт из зала оперного театра фотокорреспондент Сиб.фм Густаво Зырянов, постановка почти собрала аншлаг. На кадрах практически не видно свободных мест.

«"Иоланта" в постановке режиссёра Иркина Габитова, дирижёра Дмитрия Юровского и художника Вячеслава Окунева – это исполненная символизма романтическая легенда рыцарской эпохи о постижении Истины через страдание и самопожертвование», — рассказали в НОВАТе.

Новосибирский академический театр оперы и балета открыли в начале сентября. На протяжении нескольких месяцев посещение было запрещено из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Напомним, в НОВАТе состоится ещё одна премьера - балет "Баядерка".