Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Постковидный аншлаг: в Новосибирске стартовал театральный сезон

сегодня 19:39

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

Новый театральный сезон в Новосибирске начался с премьеры оперы «Иоланта»; постановка по произведению Чайковского почти собрала аншлаг.

В Новосибирском оперном театре стартовал новый сезон. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба НОВАТа. Сегодня в театре поставили «Иоланту» Петра Чайковского под руководством Иркина Габитова.

Как передаёт из зала оперного театра фотокорреспондент Сиб.фм Густаво Зырянов, постановка почти собрала аншлаг. На кадрах практически не видно свободных мест.

«"Иоланта" в постановке режиссёра Иркина Габитова, дирижёра Дмитрия Юровского и художника Вячеслава Окунева – это исполненная символизма романтическая легенда рыцарской эпохи о постижении Истины через страдание и самопожертвование», — рассказали в НОВАТе.

Новосибирский академический театр оперы и балета открыли в начале сентября. На протяжении нескольких месяцев посещение было запрещено из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Напомним, в НОВАТе состоится ещё одна премьера - балет "Баядерка".

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

91226
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
23728
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
19662
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России
19508
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября
18577
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
18259
Ушла от полицейского к убийце: мать расчленённых девочек из Омска знала о судимости любовника
17887
Кабмин одобрил проект федерального бюджета на будущий год