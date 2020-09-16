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Прогуливавшийся посреди дороги в Академгородке глухарь не избежал попадания под автомобиль

сегодня 03:50

Фото pixabay.com

Лесные обитатели и город несовместимы; городская среда несёт опасность.

Красноярский Академгородок стал местом обитания глухаря, который полюбил неспешные прогулки как во дворах, так и на дороге. В результате птица угодила под машину, пишет «Проспект мира».

Впрочем, глухарь остался жив и здоров, его всего лишь отбросило на несколько метров. Придя в себя, птица скрылась в кустах. Неизвестно, отвадит ли её инцидент от прогулок по дороге.

Напомним, 16 сентября новосибирцев шокировали мёртвые птицы.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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