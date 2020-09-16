Прогуливавшийся посреди дороги в Академгородке глухарь не избежал попадания под автомобиль
Фото pixabay.com
Лесные обитатели и город несовместимы; городская среда несёт опасность.
Красноярский Академгородок стал местом обитания глухаря, который полюбил неспешные прогулки как во дворах, так и на дороге. В результате птица угодила под машину, пишет «Проспект мира».
Впрочем, глухарь остался жив и здоров, его всего лишь отбросило на несколько метров. Придя в себя, птица скрылась в кустах. Неизвестно, отвадит ли её инцидент от прогулок по дороге.
Напомним, 16 сентября новосибирцев шокировали мёртвые птицы.
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