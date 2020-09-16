Производитель объяснил дороговизну российского препарата от коронавируса

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Объяснена дороговизна российских лекарств от коронавируса; «Арепливир» обойдётся потенциальным покупателям в более чем 12 тысяч рублей.

Высокая стоимость российских лекарств от коронавируса объясняется большим спросом на такие препараты во всем мире, однако необходимо доказать эффективность этих средств и не позволять распространять их бесконтрольно.

По словам гендиректора фармкомпании-разработчика «Промомед», выпускающей «Арепливир», Андрея Младенцева, снижение стоимости пока не представляется возможным.

«Эта цена тем или иным образом связана с ценой поставки в лечебное учреждение. У нас не могут быть две разные цены для бюджета и для розницы, поэтому это та цена, которая фактически сформировалась», — цитирует Младенцева ТАСС.

В Минздраве РФ решили включить препарат от коронавируса «Фавипиравир» в список жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. Лекарства будут продаваться в аптеках с торговыми наименованиями «Коронавир» и «Арепливир». Одна упаковка «Коронавира» из 50 таблеток будет стоить минимум 11 550 рублей.

Напомним, ранее стало известно, что одна пачка «Арепливира» из 40 таблеток обойдется россиянам в 12 320 рублей.