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Пропала неделю назад: в Новосибирске разыскивают взрослую привлекательную женщину

сегодня 13:30

Фото пресс-службы ГУ МВД в НСО

Жительница Новосибирска неделю назад ушла из дома; о местонахождении пропавшей ничего неизвестно.

Отдел полиции № 1 «Центральный» в Новосибирске разыскивает пропавшую без вести Олесю Шевцову. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

“Отделом полиции № 1 «Центральный» разыскивается без вести пропавшая Шевцова Олеся Олеговна 08.05.1977 года рождения, которая 12.09.2020 года ушла из дома 59 по ул. Державина и до настоящего времени ее местонахождение не установлено”, — говорится в сообщении.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 165-175 см, худощавого телосложения.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемой, просят позвонить в полицию по телефонам:232-21-65, 8-923-104-17-77.

Напомним, в Хакасии таинственным образом пропала группа сборщиков кедровых орехов.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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