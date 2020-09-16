“Раскаиваюсь и не понимаю зачем это сделал”: появилось видео допроса рыбинского “маньяка”

Фото телеграм-канала «Полковник Трифонов», видео СКР

В Ярославской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве двух маленьких сестёр; следователи опубликовали видео допроса злоумышленника.

Следственные органы опубликовали видео допроса Виталия Молчанова, который подозревается в убийстве и изнасиловании двух сестёр из Новосибирской области. Ролик доступен на официальном youtube-канале СКР.

На кадрах видно, как Молчанова доставляют на допрос к следователю. Уже в кабинете подозреваемой в расправе над детьми говорит, что признаёт свою вину в убийстве.

“Раскаиваюсь и не понимаю, зачем это сделал”, — заявил подозреваемый следователю.

Как ранее писал Сиб.фм, 15 сентября в городе Рыбинск Ярославской область Виталий Молчанов, по версии следствия, изнасиловал и убил двух дочерей Валентины Сапруновой, 8 и 12 лет.

Около 2 месяц мама с девочками переехала к нему жить из Омской области. До этого Сапрунова развелась с мужем, который служит в полиции и некоторое время работал в Новосибирской области.

В пятницу, 18 сентября, Молчанова задержали правоохранительные органы.

Напомним, в ночь на 19 сентября следователи провели следственный эксперимент в квартире, где были убиты девочки.