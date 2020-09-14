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Россия возобновит авиасообщение ещё с четырьмя странами

сегодня 08:35

Фото pixabay.com

Россияне смогут улететь в ещё четыре страны; решение начнет действовать 21 сентября.

Россия с 21 сентября авиасообщение с Казахстаном (город Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (Сеул). Об этом сообщил федеральный оперштаб.

Рейсы в эти страны будут совершаться на взаимной основе раз в неделю.

Также штаб заявил, что принял решение прекратить осуществлять вывозные рейсы россиян.

Напомним, ранее Иордания открыла свои границы для россиян, но с рядом условий.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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авиасообщение

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