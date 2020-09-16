Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном 21 сентября
Оперштаб сообщил о возобновлении авиасообщение с Казахстаном, Белоруссией, Киргизией и Южной Кореей; также Россия прекращает все вывозные рейсы.
Россия возобновит авиасообщение с Казахстаном с 21 сентября. Об этом сегодня сообщил оперативный штаб. Также возобновятся полёты в Киргизию, Белоруссию и Южную Корею.
Штаб сообщил, что принял решение об отмене всех вывозных рейсов из других государств.
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