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Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном 21 сентября

сегодня 01:05

Оперштаб сообщил о возобновлении авиасообщение с Казахстаном, Белоруссией, Киргизией и Южной Кореей; также Россия прекращает все вывозные рейсы.

Россия возобновит авиасообщение с Казахстаном с 21 сентября. Об этом сегодня сообщил оперативный штаб. Также возобновятся полёты в Киргизию, Белоруссию и Южную Корею.

Штаб сообщил, что принял решение об отмене всех вывозных рейсов из других государств.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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