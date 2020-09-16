Россия возобновляет авиасообщение с Казахстаном 21 сентября

Оперштаб сообщил о возобновлении авиасообщение с Казахстаном, Белоруссией, Киргизией и Южной Кореей; также Россия прекращает все вывозные рейсы.

Россия возобновит авиасообщение с Казахстаном с 21 сентября. Об этом сегодня сообщил оперативный штаб. Также возобновятся полёты в Киргизию, Белоруссию и Южную Корею.

Штаб сообщил, что принял решение об отмене всех вывозных рейсов из других государств.