Россияне увеличили долговую нагрузку

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Увеличившуюся долговую нагрузку граждан зафиксировали коллекторы; вырос и ежемесячный платёж.

В течение восьми месяцев средний размер кредитных платежей увеличился на 5,8%, достигнув почти 9 тысяч рублей, сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). У банков взяли кредиты почти 40 млн соотечественников, треть из которых (36%) имеют больше двух ссуд. Первенство по сумме среднего платежа в месяц удерживают две столицы: 13,4 и 13,2 тысячи. Ингушетия демонстрирует самый маленький платёж – 4,4 тысячи рублей.

Центробанк сообщает: по состоянию на начало сентября заёмщиками в МФО являются пять с половиной миллионов граждан.

Напомним, 19 августа ЦБ напечатал 800 тонн купюр номиналом 5 тысяч рублей.