Рыбинского “маньяка” привозили в квартиру, в которой он убил сестёр из Новосибирской области

Фото СКР, видео телеканала РЕН ТВ

В Рыбинске провели следственный эксперимент на месте убийства двух девочек; подозреваемого привезли в квартиру, в которой произошло преступление.

Жителя Ярославской области Виталия Молчанова ночью привозили в квартиру, в которой он, по версии следователей, жестоко убил двух сестёр из Новосибирской области. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, подозреваемого привезли в квартиру для проведения следственного эксперимента. У РЕН ТВ оказались в распоряжении кадры с места проведения следственных действий.

Как ранее писал Сиб.фм, 15 сентября в городе Рыбинск Ярославской область мать убитых девочек, Валентина Сапрунова, вернулась с ночной смены домой и обнаружили растерзанные тела дочерей. По версии следователей, сожитель женщины Виталий Молчунов, к которому семья переехала около 2 месяцев назад, изнасиловал и убил детей. Им было по 8 и 12 лет.

В СМИ сообщается, что мать девочек знала о его судимости за убийство, однако о статье за изнасилование малолетнего Молчанов ей не сообщил.

18 сентября мужчину задержали правоохранительные органы. На допросе он признался, что пытался покончить с собой.

Напомним, Оксана Пушкина заявила, что отсидевших педофилов должна контролировать полиция.