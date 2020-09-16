Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Рыбинского “маньяка” привозили в квартиру, в которой он убил сестёр из Новосибирской области

сегодня 09:47

Фото СКР, видео телеканала РЕН ТВ

В Рыбинске провели следственный эксперимент на месте убийства двух девочек; подозреваемого привезли в квартиру, в которой произошло преступление.

Жителя Ярославской области Виталия Молчанова ночью привозили в квартиру, в которой он, по версии следователей, жестоко убил двух сестёр из Новосибирской области. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, подозреваемого привезли в квартиру для проведения следственного эксперимента. У РЕН ТВ оказались в распоряжении кадры с места проведения следственных действий.

Как ранее писал Сиб.фм, 15 сентября в городе Рыбинск Ярославской область мать убитых девочек, Валентина Сапрунова, вернулась с ночной смены домой и обнаружили растерзанные тела дочерей. По версии следователей, сожитель женщины Виталий Молчунов, к которому семья переехала около 2 месяцев назад, изнасиловал и убил детей. Им было по 8 и 12 лет.

В СМИ сообщается, что мать девочек знала о его судимости за убийство, однако о статье за изнасилование малолетнего Молчанов ей не сообщил.

18 сентября мужчину задержали правоохранительные органы. На допросе он признался, что пытался покончить с собой.

Напомним, Оксана Пушкина заявила, что отсидевших педофилов должна контролировать полиция.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
убийство
Омская область
погибли дети
маньяк

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

90782
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
23667
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
19616
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России
18528
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
18409
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября
17857
Кабмин одобрил проект федерального бюджета на будущий год
17852
Ушла от полицейского к убийце: мать расчленённых девочек из Омска знала о судимости любовника