Сельскохозяйственная ярмарка в Новосибирске: список перекрытых улиц и изменённые маршруты автобусов

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В Новосибирске сегодня пройдет сельхозярмарка; горожане смогут купить продукты напрямую у фермеров и дачников.

Сегодня, 19 сентября, в Ленинском районе Новосибирска пройдёт сельскохозяйственная ярмарка. Об этом сообщил пресс-центр мэрии города.

Сибиряки смогут напрямую у производителей купить овощи, фрукты, плоды дикорастущих растений, мёд, мясные, рыбные, молочные и хлебобулочные изделия.

Ярмарка будет располагаться на площади Карла Маркса (около ГУМа) с 10:00 до 16:00.

В связи с этим на время проведения ярмарки с 6 до 16 часов временно прекращается движение и ограничивается парковка транспорта по улице Сибиряков-Гвардейцев от площади Карла Маркса до улицы Покрышкина.

Автомобилисты могут объехать этот участок по участку ул. Немировича Данченко — ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко — ул. Титова.

На период закрытия проезжей части будет организовано движение пассажирского транспорта по следующим схемам:

- автобус № 45 – ул. Сибиряков-Гвардейцев – ул. Покрышкина – площадь Карла Маркса – проспект Карла Маркса, далее – по действующей схеме;

- автобусы № 43, 60 – ул. Титова – ул. Покрышкина – ул. Сибиряков-Гвардейцев, далее – по действующим схемам;

- автобусы № 11, 20 – ул. Ватутина – площадь Карла Маркса (для разворота и движения в обратном направлении);

- маршрутное такси № 55 – ул. Сибиряков-Гвардейцев – ул. Покрышкина – площадь Карла Маркса, проспект Карла Маркса, далее – по действующей схеме.

Водителям рекомендуют внимательнее смотреть на знаки.

Напомним, также 19 сентября в Новосибирске проходит “Кросс нации-2020”.