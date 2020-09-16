«Сибирь» – «Динамо» Минск: дата и время матча, где смотреть

Фото пресс-центра ХК "Сибирь"

Хоккейная команда «Сибирь» сыграет с минским «Динамо» в понедельник, 21 сентября; матч начнётся в 23:10 по новосибирскому времени.

«Сибирь» встретится с «Динамо» из Минска в понедельник, 21 сентября. Встреча пройдёт на «Минск-Арене». В прямой трансляции игру покажут телеканалы «ОТС» и «КХЛ HD».

В прошлом матче новосибирцы не смогли справиться с московским «Динамо», несмотря на камбек с проигрышного счёта 0:2. Единственными шайбами отметились Миловзоров и Меньшиков. После игры «Сибирь» занимает 8-е место в таблице восточной конференции с пятью набранными очками после семи матчей.

Дела у «Динамо» Минск идут на данном этапе лучше, чем у «Сибири». Команда набрала 8 очков и занимает четвёртую строчку таблицы западной конференции. Два последних матча белорусы выиграли и подходят к игре в хорошей готовности. Сегодня, 19 сентября, минчане должны были сыграть с «Локомотивом», но среди москвичей выявили заболевших коронавирусом и матч отменили.

Неизвестно, как сложится игра. «Сибири» не удалось удержать победное настроение – на пути встало «Динамо» из Москвы, но опускать нос новосибирцы явно не будут и точно попытаются реабилитироваться. Динамовцам из Беларуси нужно как можно прочнее закрепиться в первых местах таблицы и приблизиться к лидирующим армейцам. И минчанам, и новосибирцам важно каждое очко, поэтому матч точно будет интересным.

Напомним, матч с московским «Динамо», несмотря на поражение, получился по-настоящему напряжённым. Видеообзор с лучшими моментами встречи выложили на сайте КХЛ.