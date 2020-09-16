Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Синоптики назвали дату первого снега в Новосибирской области

сегодня 20:54

Фото pixabay.com

Синоптики назвали дату первого снега в Новосибирской области; в третьей декаде сентября температуры опустятся до стабильных отрицательных значений.

В Новосибирской области спрогнозировали погоду на октябрь, ближе к третьей декаде месяца в регионе выпадет снег, об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода.

По данным сервиса, в первые 10 дней октября в Новосибирской области задержатся дожди, температура будет колебаться около +10 градусов.

Во второй декаде месяца осадки прекратятся, будет постепенно холодать. Ожидается, что температура опустится до +5 градусов.

В третьей декаде месяца начнутся дневные заморозки, температуры опустятся до отрицательных значений. Первый снег выпадет 25 октября, но тут же растает. Ожидается дальнейшее понижение температуры.

Напомним, главный метеоролог России пообещал аномальное тепло Сибири.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
снег
заморозки

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

91286
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
23734
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
19669
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России
19545
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября
18585
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
18301
Ушла от полицейского к убийце: мать расчленённых девочек из Омска знала о судимости любовника
17891
Кабмин одобрил проект федерального бюджета на будущий год