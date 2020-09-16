Синоптики назвали дату первого снега в Новосибирской области

Фото pixabay.com

Синоптики назвали дату первого снега в Новосибирской области; в третьей декаде сентября температуры опустятся до стабильных отрицательных значений.

В Новосибирской области спрогнозировали погоду на октябрь, ближе к третьей декаде месяца в регионе выпадет снег, об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.Погода.

По данным сервиса, в первые 10 дней октября в Новосибирской области задержатся дожди, температура будет колебаться около +10 градусов.

Во второй декаде месяца осадки прекратятся, будет постепенно холодать. Ожидается, что температура опустится до +5 градусов.

В третьей декаде месяца начнутся дневные заморозки, температуры опустятся до отрицательных значений. Первый снег выпадет 25 октября, но тут же растает. Ожидается дальнейшее понижение температуры.

Напомним, главный метеоролог России пообещал аномальное тепло Сибири.