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Скончались три пациента с коронавирусом: сообщение оперативного штаба в Новосибирске

сегодня 11:29

Фото оперштаба по Новосибирской области

В Новосибирске у 54 человек нашли коронавирус за сутки; умерли ещё три человека.

По данным оперативного штаба на утро 19 сентября в регионе зарегистрировано 12 410 случаев коронавирусной инфекции (+54 за последние сутки), в том числе у 734 детей. 11 289 человек выписаны с выздоровлением (+84 за сутки).

Скончались еще три пациента: мужчина в возрасте 61 год и женщины, им было 73 и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 410 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 43 человека. На ИВЛ – 8 пациентов.

Госпитализированы 19 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 064.

В больницы районов области госпитализирован 421 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 484 646 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 185 жителей области, 41 107 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 3 782 обращения, госпитализированы 33 пациента.










Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус

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