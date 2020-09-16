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Смерть за оскорбление: пьяный нижегородец убил прохожего

сегодня 03:20

Фото pixabay.com

Алкогольное опьянение заставляет человека вытворять выходящее за рамки; но убийство под алкогольными парами нельзя оправдать.

В Нижнем Новгороде пьяный забил насмерть оскорбившего его прохожего, сообщает пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

Трагедия произошла на улице Бекетова, по которой шёл пьяный горожанин 27 лет. Ему повстречался прохожий, с ним завязалась ссора, завершившаяся дракой. Побои привели пострадавшего, вдвое старше нападавшего, к смерти. Виновник написал явку с повинной, пояснив, что драка возникла из-за оскорбления, нанесённого им потерпевшим. Злоумышленник заключён под стражу, против него возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности.

Напомним, 18 сентября задержан рыбинский маньяк, изнасиловавший и убивший двух падчериц.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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