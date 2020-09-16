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Спортсменки и красавицы: фото участниц «Кросса нации – 2020» в Новосибирске

сегодня 14:30

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

Всемирный день бега прошёл в Новосибирске; публикуем фото новосибирских спортсменок.

Сегодня, 19 сентября, на Михайловской набережной в Новосибирске прошёл «Кросс нации – 2020». Несмотря на пасмурную погоду, сотни новосибирцев пробежали дистанции в 5 и 10 км.

Среди смельчаков, не испугавшихся дождя и ветра, оказались и симпатичные сибирячки. Фотограф Сиб.фм Густаво Зырянов снял, как девушки грациозно справляются со своими дистанциями.

Полюбоваться на красивых и сильных участниц кросса можете и вы.





Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
кросс наций

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