Старт сезона в Новосибирском оперном театре: зрители увидят премьеру оперы “Иоланта”

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм, пресс-службы НОВАТа

Жители и гости Новосибирска сегодня смогут насладиться премьерой в НОВАТе; зрителям представят новую версию оперы “Иоланта”.

Сегодня, 19 сентября, Новосибирский оперный театр возвращается к полноценной работе после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса. В день открытия 76-го сезона НОВАТ покажет премьеру оперы “Иоланты”, сообщает пресс-служба учреждения.

Произведение Петра Чайковского основано на старинной французской легенде о слепой дочери короля, которую любящий отец и окружение держат в неведении о её недуге.

"«Иоланта» в постановке режиссёра Иркина Габитова, дирижёра Дмитрия Юровского и художника Вячеслава Окунева – это исполненная символизма романтическая легенда рыцарской эпохи о постижении Истины через страдание и самопожертвование", — рассказали в НОВАТе.

Режиссёр-постановщик спектакля Иркин Габитов отметил, что сделал спектакль по-настоящему поэтичным и близким к тому смыслу, который вкладывал Чайковский.

Музыкальный руководитель постановки Дмитрий Юровский пояснил, что в новом спектакле для него очень важна «линия сердца» – то ускоряющийся, то более медленный пульс жизни человеческой души.

«Самое главное – каждому из нас, участников постановки, найти и прочувствовать свой темпоритм, созвучный Чайковскому, избежать «внутренней слепоты» и штампов, от которых страдают многие постановки «Иоланты», — добавил Юровский.

Художник-постановщик спектакля Вячеслав Окунев создал декорации и костюмы, отражающие дух рыцарской эпохи – романтический и таинственный средневековый замок с цветущим садом, украшенные золотом и вышивкой исторические костюмы, выдержанные в благородной цветовой гамме.

Напомним, в НОВАТе состоится ещё одна премьера - балет "Баядерка".