Суд арестовал убившего двух девочек "рыбинского маньяка" на два месяца

Фото скриншот с видео СК

Суд арестовал убившего двух девочек "рыбинского маньяка" на два месяца; на время следствия мужчина будет содержаться в СИЗО.

Рыбинский городской суд заключил под стражу на два месяца Виталия Молчанова, обвиняемого в убийстве двух сестер в Рыбинске Ярославской области.

Как сообщила пресс-секретарь городского суда Елена Сдобнова, подозреваемый заключён под стражу на время проведения в отношении него следственных действий.

"Рыбинский городской суд заключил под стражу на два месяца Виталия Молчанова", — сказала журналистам Сдобнова.

Тела двух сестёр, 9 и 14 лет были найдены в квартире в городе Рыбинск под Ярославлем. Проведённые предварительные мероприятия указали на участие в преступлении отчима убитых девочек. Сам он ударился в бега, его задержали 18 сентября. Молчанов дал признательные показания.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве сестер в главное следственное управление для дальнейшего всестороннего и объективного расследования.

Напомним, 18 сентября Виталию Молчанову, задержанному в связи с убийством двух падчериц в Рыбинске, Главное следственное управление СК России предъявило обвинение.