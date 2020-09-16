Суд арестовал убившего двух девочек "рыбинского маньяка" на два месяца
Фото скриншот с видео СК
Суд арестовал убившего двух девочек "рыбинского маньяка" на два месяца; на время следствия мужчина будет содержаться в СИЗО.
Рыбинский городской суд заключил под стражу на два месяца Виталия Молчанова, обвиняемого в убийстве двух сестер в Рыбинске Ярославской области.
Как сообщила пресс-секретарь городского суда Елена Сдобнова, подозреваемый заключён под стражу на время проведения в отношении него следственных действий.
"Рыбинский городской суд заключил под стражу на два месяца Виталия Молчанова", — сказала журналистам Сдобнова.
Тела двух сестёр, 9 и 14 лет были найдены в квартире в городе Рыбинск под Ярославлем. Проведённые предварительные мероприятия указали на участие в преступлении отчима убитых девочек. Сам он ударился в бега, его задержали 18 сентября. Молчанов дал признательные показания.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве сестер в главное следственное управление для дальнейшего всестороннего и объективного расследования.
Напомним, 18 сентября Виталию Молчанову, задержанному в связи с убийством двух падчериц в Рыбинске, Главное следственное управление СК России предъявило обвинение.
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