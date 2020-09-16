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Тайный брак: Анна Седокова стала женой баскетболиста Яниса Тимму

сегодня 14:53

Фото Instagram

Поп-дива стала замужней женщиной в третий раз; бракосочетание скрывала даже от родных, правда – недолго.

Анна Седокова в свои 37 лет в третий раз вышла замуж. Её супругом стал латвийский баскетболист Янис Тимму. Пара не стала афишировать регистрацию отношений, даже родные узнали о свадьбе только на следующий день после регистрации. Стоит отметить, что и отношения пары долгое время скрывались, рассекретили их чуть больше года назад. Признание, что они – не просто влюблённые, но уже супруги, прозвучало в эфире «Вечернего Урганта».

Предложение руки и сердца Янис сделал в июле, на яхте, преподнеся Анне роскошный букет роз. До встречи с Седоковой, которая старше его на десять лет, Янис был женат. Его экс-супруга не устаёт обвинять Седокову в том, что она – разлучница.

Прежние два брака Седоковой продлился каждый по два года. Первым мужем был футболист, вторым – предприниматель. У Анны – три ребёнка: две дочери и сын, рождённый вне брака.

Напомним, 18 сентября Ольга Бузова рассказала о начале своего романа с Давой Манукяном.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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