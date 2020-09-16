"Только охает и мычит": знакомые рассказали о состоянии матери убитых в Рыбинске девочек

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Знакомые рассказали о состоянии матери убитых в Рыбинске девочек; женщина "мычит" целыми днями и ни с кем не разговаривает.

Мать убитых и изнасилованных в Рыбинске девочек находится на грани сумасшествия. Как рассказывают люди в её окружении, женщина убита горем и ни с кем не хочет общаться, сообщают местные СМИ.

«Она сидит и смотрит в одну точку. Не разговаривает, только охает или мычит. Все ждут приезда мужа, говорят, что он уже вылетел», — сообщила знакомая женщины.

Другая местная жительница рассказала, что очень тяжелое состояние матери девочек усугубляется еще и разногласиями с мужем. Женщина хочет кремировать тела детей, а отец девочек настаивает на том, чтобы забрать их в Омск и похоронить на родине.

«Сегодня прилетает мама. Все усложняется разногласиями с мужем. Он хочет увезти тела девочек в Омск, но ее не отпустят отсюда пока. Она хочет кремировать тела», — рассказала приятельница.

В настоящее время женщина живет в больнице, в которую некоторое время назад устроилась работать медсестрой.

Трагедия в Рыбинске произошла 14 сентября. Двух сестер 8 и 13 лет изнасиловали и убили. Тела школьниц нашла их мать, когда вернулась с работы после ночной смены. В случившемся подозревают сожителя женщины Виталия Молчанова. Его задержали позже в одном из районов, где он скрывался более двух суток.

Напомним, 19 сентября суд арестовал Виталия Молчанова на два месяца и отправил его в СИЗО.