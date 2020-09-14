Третий матч с участием "Енисея" в ФНЛ отменен из-за карантина

Фото сайт ФК "Енисей"

Третий матч с участием "Енисея" в ФНЛ отменен из-за карантина; в красноярском клубе продолжает свирепствовать коронавирус.

В матче 11-го тура "Енисей" должен был на выезде сыграть с тольяттинским "Акроном" 23 сентября

Матч 11-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между тольяттинским "Акроном" и красноярским "Енисеем" не состоится из-за случаев заражения коронавирусом в красноярской команде. Об этом сообщает пресс-служба ФНЛ.

Встреча должна была пройти 23 сентября. Ранее по этой же причине были отменены матчи девятого тура "Шинник" (Ярославль) — "Енисей" (13 сентября) и 10-го тура "Енисей" — "Торпедо" (Москва), который был запланирован на 19 сентября. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) засчитал "Енисею" техническое поражение в матче с "Шинником". Решение по матчам "Енисея" против "Торпедо" и "Акрона" КДК РФС примет позднее.

Во вторник главный тренер "Енисея" Александр Тарханов рассказал ТАСС, что по прибытии из Ярославля в Красноярск представители клуба прошли повторное тестирование, по итогам которого в составе команды зафиксировано шесть случаев заражения, в том числе у четырех футболистов.

Ранее по аналогичной причине в ФНЛ были отменены три матча брянского "Динамо": против столичного "Спартака-2", нижнекамского "Нефтехимика" и владикавказской "Алании". За неявку ушедшему на карантин брянскому клубу засчитали три технических поражения.

Напомним, футбольная команда «Енисей» отправлена на карантин из-за коронавируса.