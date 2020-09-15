Ученые узнали, как погода влияет на мозг

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Метеозависимость существует; учёные узнали её воздействие.

Сотрудники Центра нейропсихиатрии Олин (США) изучили свыше 3000 МРТ и обнаружили несильное, но отчетливое и устойчивое воздействие погоды на мозг. Подробностями делится Guardian.

Дождь вызывает увеличение мозжечка и уменьшение остального мозга. Сходный эффект вызывает морозная зимняя погода, рассказал один из исследователей, Грегори Бук. Научные изыскания доказали, что изменения вызываются именно погодными условиями, а не балансом жидкости в организме, как считалось раньше.

Выявлена более резкая реакция части людей на погодные превратности, включая ухудшение симптоматики заболеваний. Учёные продолжают исследования, чтобы установить механизмы возникновения метеозависимости.

Напомним, 15 сентября стало известно, что на Новосибирск надвигается плохая погода.