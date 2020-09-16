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В Бердске родители отправили в школу сына с коронавирусом

сегодня 21:57

Фото pixabay.com

Жители Бердска отправили в школу сына, больного коронавирусом; в результате необдуманного поступка взрослых, весь класс пришлось отправить на карантин.

В одной из школ Бердска родители необдуманно привели на урок ребёнка, у которого был обнаружен коронавирус. Родители рассказали, что неделю назад учительница в классном чате написала, что ученики отправлены на карантин. Однако не сообщила, из-за какого именно заболевания. На следующий день медики в защитных костюмах поехали брать у школьников анализы на коронавирус.

Вскоре выяснилось, что коронавирусом заразился мальчик, отец которого заболел ранее. Как пишут местные СМИ, родители ребенка не дождались результатов анализа мальчика и отпустили его учиться. Анализ оказался положительным. Спустя несколько дней выяснилось, что от этого мальчика заразилась соседка по парте.

В настоящее время весь клас,. в котором учится заразившийся ребйнок, отправлен по домам на двухнедельный карантин.

По последним данным регионального штаба, в Бердске на настоящее время на карантин закрыто 5 классов — в МБОУ СОШ №1, МАОУ "Лицей №7", МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ №12 и 1 группа в детском саду.

Напомним, две школы в Омске ушли на карантин из-за коронавируса.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

школа
коронавирус

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