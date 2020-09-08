В какие даты будет Новолуние и два Полнолуния в октябре 2020 года

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В какие даты будет Новолуние и два Полнолуния в октябре 2020; астрологи поведали о событиях, которые произойдут в следующем месяце.

Каждое Новолуние и Полнолуние несет с собой определенные события, которые касаются разных сфер жизни. Астрологи осторожно рассказали о событиях, которые произойдут в октябре 2020 года.

В Полнолуние лучше избегать конфликтов, иначе не получится все решить мирным путем. Каждое Новолуние и Полнолуние несет с собой определенные события, которые касаются разных сфер жизни.

Первое Полнолуние

Это событие произойдет 2 октября 2020 года. День является неблагоприятным для принятия важных решений и проведения кардинальных изменений в любой сфере жизни. В это Полнолуние будет очень сложно оценить все происходящее, поэтому следует полагаться на интуицию. Астрологи не рекомендуют делать активные действия, лучше потратить всю энергию на самосовершенствование.

День является благоприятным для проведения йоги, медитаций, духовных практик и реализации творческого потенциала. В Полнолуние лучше избегать конфликтов, иначе не получится все решить мирным путем. Последствия скандалов и ссор этого дня будут еще долгое время преследовать, а так же вносить свои изменения в привычную жизнь.

Второе Полнолуние

Данное событие следует ожидать 31 октября 2020 года. В это время не желательно повышать свою активность, иначе она исчерпает все материальные и духовные ресурсы. Астрологи рекомендуют провести день в мире и спокойствии. Можно заняться своей постоянной работой, либо реализовать что-то новое.

День является благоприятным для новых знакомств и налаживания деловых связей. Единственное, с чем могут возникнуть сложности, это с романтикой. У многих пар произойдет недопонимание, которое может повлечь за собой конфликты. Чтобы не допустить этого, придется проявить терпение и сдержанность.

Астрологи не рекомендуют просить помощи в решении личных вопросов окружающих людей, даже в том случае, если они могут дать важный совет. В противном случае, эту ситуацию будут использовать против того, кому был дан совет.

Новолуние

В пятницу, 16 октября произойдет Новолуние. В этот день людей будет переполнять негативная энергетика. Чтобы она не привела ни к чему плохому, следует направить ее на помощь нуждающимся. Это время является благоприятным для того, чтобы очистить свою карму и совершить много хороших поступков. Те, у кого не лежит душа к благотворительности, могут уделить свое время творчеству.

Людям будет сложно сконцентрироваться на важных делах, поэтому есть риск упущения чего-то очень важного и необходимого. В этот день не следует принимать важных решений, проводить деловые переговоры или строить планы на будущее, лучше отложить это на более подходящий день.

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