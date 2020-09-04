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В Красноярске арестовали подозреваемого во взяточничестве экс-министра лесного хозяйства

сегодня 13:55

Фото pixabay.com, пресс-службы СУ СКР по Красноярскому краю и РХ

Министр лесного хозяйства Красноярского края пользовался служебным положением на своём посту; на незаконных сделках чиновник с братом заработал более семи миллионов рублей.

Суд избрал меру пресечения для бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края Димитрия Маслодудова, который подозревается во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

“Суд удовлетворил ходатайство следователя ГСУ Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия и избрал в отношении бывшего министра лесного, подозреваемого в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), меру пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый вину в инкриминируемом ему преступлении не признал и в содеянном не раскаялся. Расследование уголовного дела продолжается”, — говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, в период с марта 2018-го по март 2020 года бывший чиновник осуществлял покровительство лесозаготовительной компании «Краслесторг», номинальными учредителями которой являлись знакомые его родного брата. По факту организацией руководил его брат. Подозреваемый, пользуясь служебным положением, давал компании участки под различные виды рубки. В результате брат министра за два года получил более семи миллионов рублей, четыре из которых он передал Димитрию Маслодудову.

Как ранее писал Сиб.фм, на днях был уволен министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов. Спустя короткий срок его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Правоохранительные органы также задержали его брата.

Напомним, в Омске директор школы попалась на взятках за питание учеников.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

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Теги

взятки
Красноярский край

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