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В Новосибирске лоб в лоб столкнулись автомобили, одного из водителей экстренно госпитализировали

сегодня 21:04

Фото группа Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54"

В Новосибирске лоб в лоб столкнулись два автомобиля; один из водителей экстренно госпитализирован с травмой ноги.

В Новосибирске лоб в лоб столкнулись два автомобиля, об этом сообщили очевидцы в паблике АСТ-54 в соцсети "ВКонтакте". Авария произошла в Кировском районе столицы Сибири.

Отмечается, что водитель седана Рeugeot не справился с управлением, из-за чего автомобиль врезался во встречный минивэн Honda.

Информацию о ДТП подтвердили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

"В 16:27 в районе дома №17к1 на улице Бронной произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадал водитель одного из автомобилей, с травмой ноги он отправлен в больницу", — сообщили в полиции.

На месте ДТП работали полицейские, пожарные и медики. В настоящее время движение на месте аварии осуществляется в штатном режиме.

Напомним, в Новосибирске спасатели несколько часов вытаскивали строителя из завала в трёхметровой траншее.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

авария, дтп

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