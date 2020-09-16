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В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека

вчера 23:32

Фото pixabay.com

В Новосибирской области за сутки умерли ещё три человека с коронавирусом; в отделениях реанимации остаются 43 пациента.

В Новосибирской области за сутки скончались еще три пациента с коронавирусом. Как сообщает оперативный штаб по региону 19 сентября, всего за сутки выявили 54 заболевших коронавирусом.

"Общее число инфицированых с начала пандемии составило 12 410 человек, в том числе 734 детей. Выписаны за сутки 84 человека, общее число вылеченных составило 11 289 человек", — приводится на сайте оперативного штаба.

Уточняется, что скончавшимися от инфекции являются 61-летний мужчина, а также женщины — им было 73 и 83 года. Всего в регионе от коронавируса скончались 410 человек.

В отделениях реанимации остаются 43 человека, к аппаратам ИВЛ подключили 8 пациентов.

Напомним, инфекционист дал точный прогноз о второй волне коронавируса в России.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
волна коронавируса

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