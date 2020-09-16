В продажу поступят духи с ароматом свитера Сергея Бодрова

Скриншот из фильма «Брат 2»

Вскоре тысячи любителей утонченных ароматов узнают чем пахнет свитер киногероя Сергея Бодрова – Данилы Багрова из культового фильма «Брат»; департамент транспорта Москвы готовится приступить к выпуску специфических духов.

Нам вовсю предлагают купить духи с запахом смерти, с запахом тления. Нам предлагают консервы с воздухом городов. Где грань между этикой, моралью и маркетинговыми технологиями — разбирался корреспондент Валерий Фенёв.

Москвичей скоро окружит теплый окутывающий аромат свитера Сергея Бодрова, который согреет в холодный ноябрь.

В начале сентября Департамент транспорта столицы – он какое отношение имеет к парфюму, до сих пор загадка — предложил подписчикам своего телеграм-канала выбрать "киношный" запах. Предлагали духи а-ля "Утомленные солнцем", "Дети кукурузы", кому интересно, посмотрите список. И вот, подвели итоги. Треть подписчиков проголосовали за выпуск духов с запахом свитера Данилы Багрова — киногероя Сергея в фильме "Брат".

С этической точки зрения, не глумление ли это над памятью об актере, трагически погибшем в Кармадонском ущелье, чье тело так и погребено под ледником.

Свитер Данилы Багрова, и правда, стал киносимволом тяжелой эпохи перемен. И куплен для съемок, к слову, в секонд-хенде за 35 рублей.