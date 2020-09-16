Великолепная радуга сияла над Академгородком в Новосибирске
Фото читательницы Сиб.фм
Яркая радуга накрыла небо новосибирского Академгородка; оптическое чудо появилось после дождя.
Новосибирцы всегда любуются радугами, украшающими небо над городом после проливного дождя. Читатели Сиб.фм прислали в редакцию фото природного явления.
Радуга возникла вчера, 18 сентября, в Академгородке после дождя.
С 17 сентября в Новосибирске начала портиться погода, и в город пришли дожди и сильный ветер.
Напомним, сегодня в Новосибирске проходит «Кросс нации – 2020».
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