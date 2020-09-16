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Видео: «Рыбинского маньяка» доставили в СИЗО для педофилов

сегодня 20:21

Фото СКР

Обвиняемого в убийстве и изнасиловании Виталия Молчанова доставили в ярославское СИЗО; по данным СМИ, там находятся подозреваемые в изнасилованиях, убийствах и торговле наркотиками.

Виталия Молчанова, которому предъявили обвинение в убийстве и изнасиловании двух девочек, доставили в СИЗО №2. Кадры 19 сентября опубликовал телеграм-канал Life Shot.

По данным СМИ, в этом СИЗО содержатся связанные с изнасилованиями, педофилией, убийствами и другими тяжкими преступлениями.

Ранее сообщалось, что Виталия Молчанова отправили под арест на два месяца.

Напомним, сегодня Сиб.фм разбирался, можно ли было предотвратить убийство двух девочек из Омска в Рыбинске.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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