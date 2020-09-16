Видео: «Рыбинского маньяка» доставили в СИЗО для педофилов
Фото СКР
Обвиняемого в убийстве и изнасиловании Виталия Молчанова доставили в ярославское СИЗО; по данным СМИ, там находятся подозреваемые в изнасилованиях, убийствах и торговле наркотиками.
Виталия Молчанова, которому предъявили обвинение в убийстве и изнасиловании двух девочек, доставили в СИЗО №2. Кадры 19 сентября опубликовал телеграм-канал Life Shot.
По данным СМИ, в этом СИЗО содержатся связанные с изнасилованиями, педофилией, убийствами и другими тяжкими преступлениями.
Ранее сообщалось, что Виталия Молчанова отправили под арест на два месяца.
Напомним, сегодня Сиб.фм разбирался, можно ли было предотвратить убийство двух девочек из Омска в Рыбинске.
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