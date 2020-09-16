«Ярославскому маньяку» предъявлено обвинение

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Ситуация с гибелью двух сестёр под Ярославлем развивается; подозреваемому предъявлено обвинение по трём статьям.

Виталию Молчанову, задержанному в связи с убийством двух падчериц, Главное следственное управление СК России предъявило обвинение в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 131 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (убийство; изнасилование; насильственные действия сексуального характера). Делом занимаются сотрудники федерального уровня Следственного комитета.

Тела двух сестёр, 9 и 14 лет были найдены в квартире в городе Рыбинск под Ярославлем. Проведённые предварительные мероприятия указали на участие в преступлении отчима убитых девочек. Сам он ударился в бега, его задержали 18 сентября. Молчанов дал признательные показания.

Напомним, 18 сентября гнев россиян обрушился на мать погибших сестёр.