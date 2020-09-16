Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

«Ярославскому маньяку» предъявлено обвинение

сегодня 17:12

Фото СК

Ситуация с гибелью двух сестёр под Ярославлем развивается; подозреваемому предъявлено обвинение по трём статьям.

Виталию Молчанову, задержанному в связи с убийством двух падчериц, Главное следственное управление СК России предъявило обвинение в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 131 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (убийство; изнасилование; насильственные действия сексуального характера). Делом занимаются сотрудники федерального уровня Следственного комитета.

Тела двух сестёр, 9 и 14 лет были найдены в квартире в городе Рыбинск под Ярославлем. Проведённые предварительные мероприятия указали на участие в преступлении отчима убитых девочек. Сам он ударился в бега, его задержали 18 сентября. Молчанов дал признательные показания.

Напомним, 18 сентября гнев россиян обрушился на мать погибших сестёр.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

91132
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
23721
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
19653
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России
19443
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября
18569
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
18211
Ушла от полицейского к убийце: мать расчленённых девочек из Омска знала о судимости любовника
17881
Кабмин одобрил проект федерального бюджета на будущий год