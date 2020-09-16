За нападение на палаточный лагерь туристов в Красноярском крае возбудили уголовное дело

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После нападения на палаточный лагерь в Красноярском крае возбудили уголовное дело; полицейские устанавливают лиц, причастных к нападению.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве после нападения на людей в палаточном лагере в Емельяновском районе Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В дежурную часть поступило сообщение, что в палаточном лагере произошел конфликт. Звонивший мужчина пояснил, что в лагерь пришли неизвестные, причинили туристам телесные повреждения, похитили принадлежащие им средства связи и скрылись. По данному факту следственным отделом МО МВД России "Емельяновский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")", — сообщает пресс-служба.

В настоящее время плицейские устанавливают круг лиц, причастных к нападению на турлагерь. Наказание по инкриминируемой статье предусматривает до 7 лет лишения свободы.

18 сентября на сайтах региональных СМИ появилась информация о том, что неизвестные напали во время похода на активистов "Гражданского общества" в лагере "Крест Каппеля 2020" под Красноярском. Сообщалось, что нападение произошло ночью, когда в лагере находились 12 человек.

Напомним, уволенного на днях министра лесного хозяйства Красноярского края задержали за взятку.