Зюганов пообещал разобраться со «сволочью», которая осквернила памятник Ленину в Барнауле

Фото из социальных сетей 2011

Лидер КПРФ отреагировал на случаи вандализма в отношении памятников Ленину в российских регионах; он обратился с заявлением к правоохранительным органам.

Геннадий Зюганов резко высказался об осквернении памятников Ленину в Миассе Челябинской области и Барнауле. Его слова приводит телеграм-канал «Подъём».

«Под охрану народ возьмет и памятники, и свою историю. Но те, кто плюет в этот колодец, заплатят самую жесткую цену. Разберемся с каждой этой сволочью, они получат по заслугам. Или будем защищать свою историю, или мы будем обречены. Надо разобраться, кто это совершил, они должны ответить в уголовном порядке», — заявил лидер КПРФ.

Ранее сообщалось, что жительница Барнаула написала на памятнике Владимиру Ленину нецензурное слово, а у постамента оставила надпись «Прости нас, Господи, аминь». В Миассе неизвестный оставил надпись «убийца» на монументе и облил его красной краской.

Напомним, накануне в Новосибирске начали судить за экстремизм мужчину с татуировкой в честь Гитлера.