22-летняя россиянка после секс-вечеринки с тремя любовниками напала с ножом на одного из них и голая сиганула с 13 этажа

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Россиянка после вечеринки изрезала любовника и вышла голая в окно с 13 этажа; вечер с алкоголем и сексом плавно перетек в ночь кошмара.

В Петербурге после секс-вечеринки с тремя любовниками 22-летняя девушка напала с ножом на одного из них и голая выскочила в окно 13 этажа. Инцидент произошел накануне. Три молодых человека пригласили некую Яну Ч. на совместную тусовку, пишет телеграмм-канал 112.

Молодые люди весело провели время, выпили, а затем легли спать. Один из парней – Павел М. – рассказал, что проснулся под утро, почувствовав боль — девушка наносила ему удары ножом. Молодой человек пришёл в ужас от увиденного и выбежал на улицу, чтобы позвать на помощь. Девушка в это время выпрыгнула в окно (квартира находится на 13 этаже) и разбилась насмерть.

Когда парень поднялся обратно в квартиру, он увидел табурет у открытого окна. Его друзья в это время спали. Молодой человек вызвал на место медиков и полицию. Труп девушки нашли во дворе дома.

Петербургское издание Konkretno.ru пишет, что у девушки была неоднозначная репутация. В личных аккаунтах она публиковала свои эротические фото. Девушка приехала в северную столицу из Воркуты. 14 по Ново-Александровской улице.

Издание уточняет, что трое молодых людей познакомились с девицей в соцсети и пригласили ее «в гости». Вечер с алкоголем и сексом плавно перетек в ночь кошмара.

Пострадавший,31-летний житель Купчино попал в больницу с колото-резаными ранами. Хозяин жилища — 27-летний петербуржец. Возбуждено уголовное дело. Задержанных по делу нет. Полиция уже нашла переписку молодых людей, носящую интимный характер.

Напомним, сын вице-губернатора Брянской области сбил в пьяном угаре машину с маленьким ребёнком.