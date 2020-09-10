Александр Кержаков стал главным тренером футбольного клуба «Томь»

Фото с сайта Sportbox.ru и wikipedia.org

Новым тренером ФК «Томь» станет Александр Кержаков; к своим обязанностям звезда российского футбола приступит на следующей неделе.

Александр Кержаков назначен новым наставником ФК «Томь». Заслуженный мастер спорта будет руководить командой уже на следующем матче. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на близкий к клубу источник.

К тренерским обязанностям Кержаков приступит уже в ближайшие дни.

«Положительно решён вопрос о назначении Александра Кержакова главным тренером "Томи". Сейчас он завершает дела, связанные с юношеской сборной России, где он является тренером. В середине следующей недели он приедет в Томск и приступит к своим непосредственным обязанностям в качестве главного тренера "Томи"», – приводит слова источника агентство.

Следующий матч с «Шинником» Кержаков проведёт уже в роли тренера.

Виктор Себелев продолжит руководить клубом до полного назначения Александра Кержакова.

Напомним, впервые Кержакову предложили возглавить томский клуб в начале сентября.