Блогер-урбанист Варламов высказался о нашумевшем возведении храмов в Чите

Фотографии с сайта wikipedia.org и со страницы Ильи Варламова в соцсети «В контакте»

Горожане выступают против постройки трёх новых храмов; митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий заявил, что не планирует «у всего Забайкалья спрашивать», строить ему или нет.

Блогер-урбанист Илья Варламов прокомментировал ситуацию с публичными слушаниями, которые прошли 11 сентября на отдалённой читинской спортбазе по поводу строительства трёх религиозных объектов – церкви на улице Ангарской, храма в микрорайоне Сосновый бор и духовно-патриотического центра за объездной трассой. Своим мнением он поделился вчера на личной станице LiveJournal.

«Ничего плохого в том, чтобы возводить новые спортивные или религиозные объекты, конечно, нет. Однако лишь в том случае, если на эти объекты есть спрос со стороны жителей, если они не выступают категорически против. В Чите же решили строить в конфликте с горожанами, причём искать компромисс явно никто не собирается», — написал Варламов.

В частности, он задался вопросом, почему к спорту надо прибавлять религиозную или идеологическую составляющую.

«У РПЦ есть желание вложить деньги в Забайкальский край? Пожалуйста! В регионе, как и по всей России, есть много заброшенных храмов, восстановление которых будут только приветствовать», — продолжил блогер.

Он привёл в пример полуразрушенную церковь Успения пресвятой Богородицы в 300 километрах от Читы.

«Так что мешает сейчас заняться именно этим вопросом? Или история пусть разрушается, а мы будем строить новые храмы?», — недоумевает Варламов.

Стоит отметить, что по поводу церкви в селе Калинино митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий утверждает, что она епархии не принадлежит. Он заявил, что не планирует «у всего Забайкалья спрашивать», строить ему в Чите храм или нет, а также упомянул «болезнь» при виде крестов.

На самих слушаниях администрация города предупредила участников, что это не голосование, но после дала 2 дня на сбор аргументов за или против возведения религиозных объектов. По итогам большинство приславших письменные заявления высказались против проектов. Кроме того, выбор места для церкви на Ангарской, 8 назвали неприемлемым в забайкальском отделении Союза архитекторов России.

Напомним, 11 сентября жители Кольцово высказались против строительства православного храма в наукограде.