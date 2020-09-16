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Больного коронавирусом ребёнка родители отправили в школу в Бердске

сегодня 11:04

Фото из открытых источников

Класс пришлось отправить на карантин; заболела соседка по парте заражённого коронавирусом мальчика.

В Бердске разгорается скандал из-за коронавируса. Родители, зная о диагнозе «коронавирус», отправили ребёнка на занятия в школу.

В результате заболела соседка по парте, под угрозой оказались другие ученики, педагоги и сотрудники школы.

Родители возмущены и требуют наказать семью ученика, который стал угрозой для детей и взрослых.

По данным бердских СМИ, в образовательных учреждениях города на пятницу, 18 сентября, на карантин из-за коронавируса закрыто 5 классов в МБОУ СОШ № 1, МАОУ «Лицей №7», МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 12 и 1 группа в детском саду.

Напомним, в Новосибирской области коронавирус подтверждён у 12 410 человек.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Бердск
коронавирус

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