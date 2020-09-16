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«Будут уволены и понесут наказание»: в МВД прокомментировали информацию об избиении сибиряка полицией

сегодня 14:08

Фото с сайта pixabay.com

Жители села Венгерово пожаловались на нападение полиции на односельчан; в МВД пообещали разобраться и наказать виновных, если информация подтвердится.

Полиция занялась проверкой об избиении жителей села в Венгеровском районе правоохранителями. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Новосибирской области.

«20 сентября из медицинского учреждения Венгеровского района в МО МВД России «Венгеровский» поступило сообщение об обратившемся гражданине — ранее неоднократно судимом местном жителе в возрасте 25 лет с диагнозом "ушибленная рана плеча и левой боковой области". По данному факту врио начальника ГУ МВД России по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки по факту обстоятельств получения травм, указанных гражданином», – пишет пресс-служба.

Уточняется, что на место происшествия уже выехали сотрудники ГУ МВД и в случае подтверждения информации об избиении жителей будут приняты меры.

«В случае подтверждения противоправных действий сотрудники органов внутренних дел они будет уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что проверкой информации уже занялись в Следственном комитете.

Автор:
Денис Калин

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