Бузова примерила на себя образ чернокожей
Фото Instagram
Бузова примерила на себя образ чернокожей; певица перевоплотилась в африканку, азиатку и индианку.
Певица и телеведущая Ольга Бузова с помощью популярного в последнее время у пользователей сети приложения Gradient перевоплотилась в африканку, азиатку и индианку. Результатом она осталась довольна.
"Мне можно жить на любом континенте, я везде буду своя", — подписала фото в Instagram Бузова.
Певица и телеведущая добавила, что очень гордится своими предками, среди которых были исключительно славяне. По её словам, она большей частью русская, «в последнее время это эксклюзив». Помимо этого, в роду у бузовой есть и украинские корни. Она добавила, что считает себя уникальной, неповторимой и неподражаемой личностью.
Напомним, Ольга Бузова поделилась подробностями участия в шоу «Ледниковый период»
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