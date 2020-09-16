Бузова примерила на себя образ чернокожей

Фото Instagram

Бузова примерила на себя образ чернокожей; певица перевоплотилась в африканку, азиатку и индианку.

Певица и телеведущая Ольга Бузова с помощью популярного в последнее время у пользователей сети приложения Gradient перевоплотилась в африканку, азиатку и индианку. Результатом она осталась довольна.

"Мне можно жить на любом континенте, я везде буду своя", — подписала фото в Instagram Бузова.

Певица и телеведущая добавила, что очень гордится своими предками, среди которых были исключительно славяне. По её словам, она большей частью русская, «в последнее время это эксклюзив». Помимо этого, в роду у бузовой есть и украинские корни. Она добавила, что считает себя уникальной, неповторимой и неподражаемой личностью.

Напомним, Ольга Бузова поделилась подробностями участия в шоу «Ледниковый период»