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Бюст второму космонавту планеты Титову установили на Алтае в его родном селе

сегодня 17:49

Фото пресс-служба правительства Республики Алтай

Бюст второго космонавта планеты Титова установили в его родном селе на Алтае; памятник изготовлен в рамках благотворительного проекта «Аллея российской славы».

Память второго космонавта планеты Германа Титова на его малой родине в селе Полковниково Косихинского района Алтайского края почтили установкой бюста исследователя. Бюст в день памяти Титова установили рядом с его мемориальным музеем, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Сегодня, в День памяти Германа Титова, в селе Полковниково открыт бюст второго космонавта планеты. Бюст изготовлен в Краснодарском крае в рамках благотворительного проекта "Аллея российской славы" и передан Алтайскому государственному мемориальному музею Г. С. Титова», — сообщает пресс-служба.

Скульптурное изображение Титова выполнил известный советский и российский скульптор, народный художник РФ Салават Щербаков. Высота бюста — более метра, он установлен на постамент, изготовленный мастерами Колыванского камнерезного завода.

«Герман Титов — это человек-легенда, который испытал на себе все трудности пребывания в космосе: сон, питание, ручное управление космическим аппаратом», — сообщил командир воинской части Космических войск Николай Олексейчук.

По его словам, Титов внёс огромный вклад в становление 153-го Главного испытательного космического центра, который сейчас носит имя второго космонавта.

Второй человек в космосе Герман Титов 6-7 августа 1961 года совершил более чем 25-часовой полёт, облетев Землю 17 раз на космическом корабле — спутнике «Восток-2».

Напомним, лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал разобраться со «сволочью», которая осквернила памятник Ленину в Барнауле.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Республика Алтай
Герман Титов
бюст

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