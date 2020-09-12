Что грозит полицейским, которые жестоко избили жителя Новосибирской области на глазах у детей

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Жестокое нападение на сельчанина в Венгерово: что может грозит полицейским, которых сибиряк обвинил в избиении на глазах у детей.

В Новосибирской области Следственный комитет начал проверку информации об избиении полицейскими сельчан. Накануне один из местных жителей обратился с заявлением по факту совершённого в отношении него правоохранителями противоправного деяния.

«Из сообщения СМИ следует, что сотрудники полиции в селе Венгерово Новосибирской области применили к 27-летнему местному жителю, а также иным лицам, насилие, повлекшее причинение вреда здоровью», — говорится в сообщении СУ СКР по региону.

Если выяснится, что избиение имело место быть, то виновным может грозить различное наказание в соответствии с действующим УК РФ.

К примеру, Статья 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией либо токсикоманией, или выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной трудоспособности» наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

Также в законодательном инструментарии есть и более мягкое наказание. Статья 115 УК РФ — Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности — наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев.

В паблике «ЧП Новосибирск» были размещена видеозапись, на которой житель села Венгерово рассказывает, что вечером к нему на двух «Нивах» приехали восемь полицейских. Они искали человека по фамилии Мыльников. Полицейские провели у него дома обыск, начали избивать на глазах троих детей.

«Били всем подряд, били палкой, шваброй, уздой. Били считай всем отделом, я половину из них знаю лично», — утверждает мужчина.

После этого его якобы связали, запихали в багажник автомобиля, увезли в лес. Там он увидел ещё трёх–четырёх избитых сельчан. Полицейские продолжили избиение сельчан в лесу, после чего уехали. Со слов мужчины, односельчане рассказали ему, что полицейские покупали водку в местном магазине, позже в лесу местные слышали стрельбу.

Напомним, в Новосибирске подростки толпой избили мужчину и обворовали прохожих.